Профиль старшей школы: почему это важно?

Переход из девятого класса в десятый - это не просто смена учебников. В старшей школе ученик сталкивается с углубленным изучением некоторых предметов. И на этом этапе важно сделать правильный выбор, чтобы профиль соответствовал планам на будущее. Иначе есть риск потратить два года на изучение дисциплин, которые не пригодятся, а знания, необходимые для поступления в вуз, придется получать с репетитором.

Поэтому для девятиклассников и их для родителей проблема выбора профиля обучения встала в полный рост. О том, по каким направлениям псковские школы предлагают ученикам углубленное изучение предметов, и что делать, если профиль в родной школе не совпадает с выбором будущей профессии, узнала Псковская Лента Новостей.

Обязательный профиль

«Моя дочь увлекается историей и английским, но нам сказали, что в нашей школе в следующем году, скорее всего, будет только два десятых класса - химико-биологический и кадетский класс. Ей ни то, ни другое не подходит. Что делать? Не хочется тратить время на изучение ненужных предметов. Можно ли в таком случае выбрать другую школу с подходящим профилем в десятом классе?» - задает вопрос мама девятиклассицы.

«Мой сын в свои 14 лет ещё точно не знает, кем хочет быть. А в нашей школе планируется два десятых класса, и оба с углубленным изучением сложных предметов. Опасаюсь, что математику и физику он может не «потянуть», что скажется на оценках в аттестате. Когда я училась, профильное обучение было только в лицеях, которых было не так много в городе. В основном, все ходили в «обычные» классы. Это никак не сказалось на дальнейшем образовании: все мои одноклассники куда-то поступили и где-то учились. Хотелось бы, чтобы и мой ребенок в следующие два года спокойно посещал школу и выбрал то, что ему по душе. Чтобы потом и учиться, и работать с удовольствием», - говорит другая мама.

Как пояснили в региональном министерстве образования, требования по профильному обучению на уровне среднего общего образования установлены федеральным государственным образовательным стандартом. В частности, установлена норма, согласно которой организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения: агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный. Учебный план профиля обучения должен содержать не менее 13 учебных предметов и предусматривать изучение не менее двух учебных предметов на углубленном уровне.

«Обычных» классов в школах области нет. Но есть классы с универсальным профилем, где изучаются углубленно только два предмета. Все остальные 10-11 классы в регионе являются профильными. «В Псковской области представлены следующие профили:

естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный, агротехнологический. Решение о профиле обучения принимается согласно опросу среди учеников и потребности в кадрах определённой сферы в Псковской области»,- пояснили в министерстве образования.

«Всего по закону возможно пять профилей, но школа учитывает мнение детей и родителей.

Обычно мы в марте проводим стандартную процедуру - проводим опрос в интернете родителей и детей об их предпочтениях по дальнейшему выбору предметов. В соответствии с этим в апреле информируем, какие классы открываем», - рассказала директор псковской гимназии №28 Ольга Замирская.

По ее словам, при формировании профильных классов учитываются и возможности школы: наличие соответствующих специалистов и оснащения. «В связи с тем, что мы переехали (с начала этого года образовательное учреждение в новом здании на ул. Киселева, 4), сейчас достаточно хорошо с этим, и мы работаем на детей и подстраиваемся под их пожелания», -сказала директор.

Ольга Замирская рассказала, что уже третий год «выигрывают» два профильных направления из пяти: гуманитарный класс, где углублённо изучается история и обществознание, и технологический - с углубленным изучением математики и информатики.

В следующем году в гимназии №28 планируется два десятых класса. Как только девятиклассники получат аттестат об окончании основного образования, они могут подавать заявление в десятый класс. Причем, могут выбирать десятый класс, как в гимназии, так и в других школах города.

«Мы принимаем заявление, копию оригинала аттестата и проводим отбор в профильные классы по балльной системе. Смотрим средний балл аттестата об основном общем образовании, баллы, полученные на ГИА по основным предметам (русский и математика) и по предметам, которые соответствуют профильному выбору. Составляется рейтинговая таблица - всё прозрачно. Количество мест и в один, и в другой профильный класс - 25 человек. То есть 50 человек мы будем принимать», - пояснила Ольга Замирская.

Помимо «своих» девятиклассников, в отборе могут принять участие и ученики из других школ. «В прошлом году к нам пришли две девушки и сказали: «Мы хотим к вам». Сейчас они учатся в десятом классе. Мы ими очень гордимся. Они обе идут на золотую медаль. Одна участвует во всероссийских олимпиадах, приносит победы практически ежемесячно. Вторая, еще будучи школьницей, сдала тест на определение уровня владения корейским языком и поступила в корейский университет», - сообщила директор гимназии.

Прием по конкурсу

В гимназии №29 г. Пскова на сегодняшний день два профильных 10-х класса. Одни класс - технологического профиля, где на углублённом уровне изучаются физика и математика. Также этот класс - пожарно-спасательной направленности. «Чем обоснован этот выбор? Тем, что большинство учеников планируют поступать в военные учебные заведения, где как раз для поступления требуется ЕГЭ по физике и профильной математике», - пояснила директор гимназии Елена Синева.

Второй класс имеет социально-экономический профиль, где на углублённом уровне изучается обществознание и математика, а все остальные предметы - на базовом уровне. «Этот профиль формируется по запросам обучающихся. Это подтверждают и выбранные десятиклассниками экзамены. Профильную математику в этом классе сдают 90% и обществознание - также 90% обучающихся. То есть верно выбрали себе уже профессию - в экономическом направлении будут двигаться. И мы надеемся на хорошие баллы по ЕГЭ», - отметила директор гимназии.

По словам Елены Синевой, в других школах города есть разные профили, в том числе универсальный. «Раньше в школах были общеобразовательные классы. Универсальный профиль - это прототип общеобразовательного класса, только в нём также изучается на углублённом уровне два и более предметов. Их определяет школа. А выбор профиля чаще всего происходит через мониторинг потребностей учащихся и родителей», - пояснила она.

В каждой школе локальный нормативный акт, который называется «Положение о поступлении в десятый класс», где указаны условия поступления. По словам Елены Синевой, необходимы аттестат об основном общем образовании и обязательно справка о сданном основном государственном экзамене - ОГЭ. Сейчас ребята сдают его по четырём предметам: два обязательных (русский язык, математика) и два по выбору. Если ребенок выбирает в десятом классе естественно-научный профиль, то предположительно должен сдать химию и биологию, если социально-экономический- обществознание и географию и т. д. То есть уже девятом классе в первом полугодии надо серьёзно задуматься о выборе предметов для ОГЭ. Эти вопросы освещаются на родительских собраниях», - пояснила она.

Елена Синева отметила, что ребёнок не должен обязательно идти в 10-й класс своей школы. Если ему не подходит профиль, нужно обратиться в школы города. Это можно сделать через управление образования, где знают всю актуальную информацию профильных классов, и выбрать школу с тем профилем, который необходим.

Подробную информацию по профильному обучению в муниципальных образовательных учреждениях города Пскова можно получить в управлении образования (понедельник - с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, четверг - с 14.00 до 17.00) и по телефону: 29-04-69.

Прием в 10-е классы проходит на конкурсной основе. При приеме в профильный класс комиссия учитывает средний балл аттестата и ОГЭ по профилю. Для класса пожарно-спасательной направленности необходимо еще портфолио - папка достижений ученика с пятого по девятый класс в любой сфере (спорт, творчество). «У нас выпускается три девятых класса, но мы открываем два десятых класса. Кроме того, ребята из города приходят. На данный момент получается два-три человека на место - такой конкурс», - рассказала Елена Синева.

Мы выбираем, нас выбирают

В Пскове решение об открытии классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения принимается школами «по согласованию с управлением образования администрации города Пскова».

Как пояснили в городском управлении образования, для выбора «дальнейшей траектории обучения» девятиклассников в школах города проводится «индивидуальная работа с каждым обучающимся и с родителями (законными представителями) в течение всего учебного года, в том числе и по порядку приема в профильные 10-е классы».

«Образовательные организации информируют обучающихся и родителей (законных представителей) о процедуре индивидуального отбора на ученических и родительских собраниях, а также путем размещения соответствующих сведений на официальном сайте и информационных стендах не позднее 1 апреля текущего учебного года. О сроках, времени, месте подачи заявлений на участие в индивидуальном отборе, порядке отбора - не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора», - рассказали в управлении образования.

Но что делать, если по итогам отбора нужных ребенку профилей в школе не будет? Как пояснили в региональном министерстве, «если в образовательной организации учебные предметы для углубленного изучения не отвечают потребностям ребенка, возможно формирование индивидуального учебного плана». Правда, эту возможность не всегда можно реализовать. Все зависит «от кадровых, материально-технических условий образовательной организации».

Более реалистичным выглядит такое решение, как переход в другую школу, но опять же - при наличии возможностей принимающей стороны . «Обучающийся в связи с необходимостью углубленного изучения того или иного предмета имеет право сменить образовательную организацию. Следует учесть, что в образовательной организации, в которую планирует перейти обучающийся, должны быть свободные места. В зависимости от выбранного профиля, учитываются результаты государственной итоговой аттестации по конкретным профильным предметам, и проводится дополнительное тестирование по этим предметам. В случае отсутствия свободных мест вопрос зачисления решается индивидуально в каждом конкретном случае с участием органов местного самоуправления для определения принимающей организации из числа муниципальных образовательных организаций», - пояснили в министерстве.

Что касается школ в муниципалитетах, где зачастую формируется только один десятый класс, то там «в рамках одного класса возможно формирование нескольких учебных планов с разными профилями и индивидуальных учебных планов». Кроме того, школы могут заключать договоры с учреждениями профобразования, кадровые и материально-технические ресурсы которых будут использоваться в рамках профильного обучения. Так, заключены сетевые договоры для реализации образовательных программ по биологии и химии между средней школой №1 им. Л.М. Поземского и Псковским государственным университетом, по математике и физике - между Новоржевской средней школой и Московским физико-техническим университетом. А Лычевская и Куньинская средних школах, где открыты агротехклассы, заключили трехсторонние договоры о сетевом взаимодействии с Великолукской сельхозакадемией и Великолукским мясокомбинатом.

Одним словом, как утверждают чиновники от образования, у девятиклассников есть свобода выбора будущей профессии и возможности углубленного изучения необходимых для поступления в вуз предметов. Есть возможность перейти в другую школу, если в своей нет нужного профиля. Но позаботиться об этом нужно заранее: узнать, в каких школах будет подходящий профиль, выбрать соответствующие предметы для ОГЭ и сдать итоговые экзамены, как минимум, хорошо.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой