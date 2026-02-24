Денис Сачков: Вытрезвители определенно нужны

О необходимости возвращения вытрезвителей заявил в эфире ПЛН FM (102,6 FM) главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

«Этой зимой было страшновато с температурным режимом и снегом, но замерзших не было. Если это алкогольный синдром, то это не наш пациент. Как выпускник советской школы, я - за то, чтобы были вытрезвители. Бросить человека на льду мы не можем, даже если он буянит», – сказал Денис Сачков.

Он подчеркнул, что в таких случаях сотрудники полиции зачастую первыми вызывают бригаду скорой помощи.

«Мы вызываем ППС, зачастую они нас вызывают. Если он категорически сказал "нет", то бригада вправе уехать. Если человек не понимает, что он делает, то мы не можем его бросить. У каждого приемного отделения есть закуток для таких. Они могут быть привезены как в районную, так и в областную (больницу). Ему нужно просто проспаться в тепле и пойти домой», – заключил Денис Сачков.