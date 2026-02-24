 
Общество

Санавиации в этом году, скорее всего, не будет – Денис Сачков

0

Финансирование на услуги санавиации в Псковской области в 2026 году выделено не будет. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

«Санавиации в этом году, скорее всего, не будет. Этот вопрос решается. У нас в области очень маленькое население, и для санавиации очень маленькое плечо. В Коми, например, самолеты летают. Там территории больше. Возьмем лето 2025 года. Все лето лил дождь, а вертолет не может летать в такую погоду. Вроде и пациенты есть, и показания, но вертолет стоит. Какая в этом цель? Не факт, что в этом году предоставят на это финансирование. Есть правила, есть показания для эвакуации воздушным судном, при их соблюдении такой пациент будет эвакуирован», – сказал Денис Сачков.

Он также отметил, что за весь 2025 год число пациентов, которым была необходима эвакуация воздушным транспортом, составило 55 человек.

