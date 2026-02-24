Депутат Псковской гордумы Григорий Стороненков представил избирателям отчёт за 2025 год

Встреча с избирателями прошла в Псковской городской Думе. Перед жителями округа №12 отчитался депутат Григорий Стороненков. Он рассказал о том, как велась работа в округе в 2025 году. Подробнее - в материале Псковской Ленты Новостей.

За прошедший год к городскому депутату обратились 72 человека. Всего было рассмотрено 103 вопроса, 97 направили в различные органы и ведомства. Обращения касались соблюдения нормативов качества воды, санитарного состояния территорий, функционирования автобусных маршрутов и иных проблем социального и коммунального характера.

Дорожно-транспортная инфраструктура

Депутат обозначил одну из главных проблем - отсутствие дорожной инфраструктуры. «У нас есть несколько болевых точек, — сказал он, — и одна из них — это дорога на улице Технической». По его словам, в микрорайоне строятся дома, а дорожной сети нет, растет нагрузка на дороги. Около восьми тысяч жителей ежедневно ходят между потоками машин, что небезопасно.

Григорий Стороненков рассказал, что поиски решения по реконструкции дорог затянулись более чем на девять лет. В прошлом году был инициирован сбор подписей, письмо подписали 626 человек. «Мы боремся, чтобы проектирование завершилось и началась реконструкция», - подчеркнул он.

«Всё зависит от вашей настойчивости и нашей совместной работы», — подчеркнул Григорий Стороненков. Он акцентировал внимание на планах по развитию дорожной инфраструктуры и сообщил, что в 2026 году администрация города запланировала разработку проектно-сметной документации по улице Технической.

Также депутат отметил, что в Хотицах в два этапа предусмотрено строительство улицы, которая будет примыкать к Технической и обеспечит транспортную связь с улицей Загородной. Всё это должно помочь решить проблему транспортной доступности и разгрузить дороги.

Инициативные проекты

Особое внимание Григорий Стороненков уделил инициативным проектам.

Он поблагодарил волонтёров и руководителей. «На Соколинке 2.0 реализовали инициативный проект по улучшению общественной среды, — сообщил депутат. — После благоустройства территории возле Технической, 14 возникла необходимость сделать её более безопасной и комфортной: установить видеокамеры, повысить озеленение, оградить опасные участки. Это - шаги навстречу спокойствию и порядку». Депутат подчеркнул: «Благоустройство - это постоянный процесс, и мы продолжаем двигаться вперёд, внедряя новые инициативы и поддерживая улучшение качества жизни жителей».

Народный избранник отметил обустройство сквера на Ипподромной, включающее озеленение, освещение, пешеходные дорожки, скамейки с урнами. «Мы подавали пять проектов в прошлом году, и один из них — сквер на улице Ипподромной — стал одним из победных после многолетней борьбы за территорию, которая ранее использовалась под заправочную станцию», - отметил он.

Также Григорий Стороненков рассказал об установке силовых тренажеров под навесами вдоль Чертова ручья, где планируется оборудовать зоны для фитнеса и отдыха. Всё это должно появиться в этом году. А компания «Соколинка» предложила «ивовую» концепцию. «Там высадят около 15 видов ив, — отметил депутат, — это будет уникальный парк в регионе, у нас такого ещё не было».

Реконструкция улицы Леона Поземского

В ходе выступления депутат рассказал о реконструкции улицы Леона Поземского. Планируется сделать тротуары до «Шведской горки». Затронули вопрос о круговом движении у заправки «Лукойл», где появится ещё одно кольцо.

ТОС

В округе на данный момент зарегистрировано 19 территориальных общественных самоуправлений (ТОС), еще четыре находятся на стадии реализации устава. В 2025 году девять ТОС победили в городском конкурсе, а один - стал победителем областного конкурса.

Завершилось мероприятие традиционно: активистов округа №12 наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

Екатерина Власьева

Фотографии Анны Тягуновой и Псковской городской Думы