45 заявок подали на областной конкурс грантов ТОС от Псковского округа

ТОСы Псковского муниципального округа подали 45 заявок на областной конкурс грантов территориального общественного самоуправления в 2026 году. В ходе предварительного отбора, были выбраны 42 заявки на общую сумму более 16 миллионов рублей. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице ВКонтакте.

Глава округа опубликовала рейтинг активности движения ТОС в территориальных отделах:

- ТО «Торошино-Карамышево» - 28 ТОС (подали на конкурс 10 заявок ТОС);

- ТО «Середка» - 16 ТОС (подали на конкурс 16 заявок ТОС);

- ТО «Писковичи-Ершово» - 8 ТОС (подали 6 заявок ТОС);

- ТО «Логозовичи» - 7 ТОС (подали 4 заявки ТОС);

- ТО «Тямша» - 3 ТОС (подали на конкурс 3 заявки ТОС);

- ТО «Череха-Кирово» - 8 ТОС (подали на конкурс 2 заявки ТОС);

- ТО «Завеличье» - 2 ТОС (подали 1 заявку ТОС).

Отметим, что всего в Псковском муниципальном округе зарегистрированы и работают 72 ТОСа.

«Желаем всем нашим активистам победы в региональном конкурсе грантов! Отмечу, по традиции, в апреле стартует IV муниципальный конкурс ТОС. На поддержку инициатив активистов в этом году сумма средств в бюджете округа удвоена и составит 10 миллионов рублей», - подчеркнула Наталья Федорова.