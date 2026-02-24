 
Общество

45 заявок подали на областной конкурс грантов ТОС от Псковского округа

0

ТОСы Псковского муниципального округа подали 45 заявок на областной конкурс грантов территориального общественного самоуправления в 2026 году. В ходе предварительного отбора, были выбраны 42 заявки на общую сумму более 16 миллионов рублей. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице ВКонтакте. 

Глава округа опубликовала рейтинг активности движения ТОС в территориальных отделах:
- ТО «Торошино-Карамышево» - 28 ТОС (подали на конкурс 10 заявок ТОС);
- ТО «Середка» - 16 ТОС (подали на конкурс 16 заявок ТОС);
- ТО «Писковичи-Ершово» - 8 ТОС (подали 6 заявок ТОС);
- ТО «Логозовичи» - 7 ТОС (подали 4 заявки ТОС);
- ТО «Тямша» - 3 ТОС (подали на конкурс 3 заявки ТОС);
- ТО «Череха-Кирово» - 8 ТОС (подали на конкурс 2 заявки ТОС);
- ТО «Завеличье» - 2 ТОС (подали 1 заявку ТОС).

Отметим, что всего в Псковском муниципальном округе зарегистрированы и работают 72 ТОСа.

«Желаем всем нашим активистам победы в региональном конкурсе грантов! Отмечу, по традиции, в апреле стартует IV муниципальный конкурс ТОС. На поддержку инициатив активистов в этом году сумма средств в бюджете округа удвоена и составит 10 миллионов рублей», - подчеркнула Наталья Федорова. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026