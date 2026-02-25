Цифровой мусор наносит ощутимый вред экологии из-за энергопотребления и ресурсов дата-центров, заявил директор некоммерческой организации «Экомудрость» Алексей Жуковский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Гость студии рассказал о влиянии цифрового мусора на окружающую среду. По его словам, каждый электронный файл, письмо или фотография «физически хранятся на серверах дата-центров, которые потребляют энергию и требуют ресурсов для работы».

«Цифровой мусор — это различные дубликаты файлов, фотографии, письма, спам, рассылки, которые занимают место на облачных серверах, — пояснил Алексей Жуковский. — Я перед эфиром проверил свою почту и обнаружил более 2000 непрочитанных спам-писем, которые также создают нагрузку на хранение данных. Всё ненужное в цифровом мире — это и есть цифровой мусор».

Эксперт также обратил внимание на масштаб проблемы дата-центров. Директор «Экомудрости» сравнил их с заводами нового времени, которые требуют огромных площадей и подключены к инфраструктуре с большим энергопотреблением. «Один дата-центр потребляет столько электроэнергии, сколько небольшой город», — уточнил он.

Алексей Жуковский добавил, что у России сейчас около 250 дата-центров, тогда как в США их около 5000, и страна продолжает наращивать их число. Помимо электроэнергии, дата-центры требуют большое количество пресной воды для охлаждения оборудования. Такая нагрузка оказывает серьёзное влияние на местные экосистемы. В частности, штат Аризона в США ограничивает строительство новых дата-центров из-за воздействия на природные ресурсы.

Гость студии подчеркнул: «Мы привыкли не видеть физическую сторону цифровых сервисов и облачных хранилищ. Но за каждым лайком, сообщением и письмом стоит физический сервер, который потребляет энергию и воду, происходит добыча невозобновляемых ресурсов для их работы». По его мнению, необходимость регулярно «очищать» свои почтовые ящики, что поможет снизить нагрузку на серверы и уменьшить экологический ущерб.

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».