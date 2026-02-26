Как попасть в Грузию на 1 день?

Ресторан грузинской кухни GURAVI с радостью распахнет двери своего уютного банкетного зала, чтобы стать идеальным местом для вашего торжества. Мы знаем, как сделать ваш праздник особенным, наполнив его ароматами свежеиспеченного хлеба, пряных специй и сочного мяса, а также искренним гостеприимством, которым славится Грузия.

Фото здесь и далее: GURAVI

В GURAVI мы позаботились о том, чтобы ваше банкетное меню было максимально разнообразным и соответствовало вашим пожеланиям. Мы предлагаем несколько тщательно продуманных вариантов, которые отличаются как количеством аппетитных блюд, так и стоимостью на персону. Это позволит вам выбрать идеальное решение, которое идеально впишется в ваш бюджет и вкусовые предпочтения.

GURAVI — кухня родом из Грузии.

Адрес: город Псков, Октябрьский проспект, дом 40.

Бронь столиков: 8 (900) 990-40-40

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075 Erid: 2SDnjcyigDF