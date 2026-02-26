30 человек обратились к Алексею Наумцу в ходе приема граждан в Пскове

В рамках региональной недели сенатор Алексей Наумец провел очередной личный прием граждан в Пскове, в ходе которого к нему обратились 30 человек с различными вопросами и проблемами, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Большинство тем, с которыми пришли сегодня люди на прием к сенатору, касались определения статуса военнослужащих; выплат и социальных гарантий военнослужащим; переводов и увольнения с военной службы, а также были вопросы лечения и реабилитации.

Среди обратившихся была женщина, которая пришла с вопросом о статусе своего сына-военнослужащего:

«Хочу выразить огромную благодарность Алексею Васильевичу за внимательное отношение к моей проблеме. Когда я пришла на прием, была в отчаянии. Сенатор не только внимательно выслушал, но и сразу взял ситуацию под личный контроль. Его уверенность в том, что вопрос обязательно решится положительно, придала мне сил и надежды. Спасибо за то, что не остаетесь равнодушными к проблемам простых людей!» - отметила она.

«По каждому обращению проведут детальную работу. Все вопросы, которые можно решить быстро, обязательно найдут свое решение», - отметили в отделении «Единой России». Сообщается, что все поступившие обращения взяты на контроль аппаратом сенатора, по каждому случаю проведут индивидуальную работу с соответствующими ведомствами.

«Каждое обращение граждан для меня крайне важно, – подчеркнул Алексей Наумец. – Особенно, когда речь идет о наших военнослужащих и их семьях. Эти люди защищают нашу Родину, и мы обязаны обеспечить им достойные условия службы и социальные гарантии».

Напомним, поддержка участников СВО и вопросы социальной поддержки граждан – ключевые направления Народной программы «Единой России». Партия утверждает, что наращивает усилия по всем приоритетным направлениям, в том числе в части поддержки ветеранов боевых действий.

На площадке приемных «Единая Россия» проводит тематические единые дни приема участников СВО и членов их семей, чтобы бойцы, их жены и матери могли обратиться за помощью.