30 человек обратились к Алексею Наумцу в ходе приема граждан в Пскове

В рамках региональной недели сенатор Алексей Наумец провел очередной личный прием граждан в Пскове, в ходе которого к нему обратились 30 человек с различными вопросами и проблемами, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».
Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»
Большинство тем, с которыми пришли сегодня люди на прием к сенатору, касались определения статуса военнослужащих; выплат и социальных гарантий военнослужащим; переводов и увольнения с военной службы, а также были вопросы лечения и реабилитации.
Среди обратившихся была женщина, которая пришла с вопросом о статусе своего сына-военнослужащего:
«По каждому обращению проведут детальную работу. Все вопросы, которые можно решить быстро, обязательно найдут свое решение», - отметили в отделении «Единой России». Сообщается, что все поступившие обращения взяты на контроль аппаратом сенатора, по каждому случаю проведут индивидуальную работу с соответствующими ведомствами.
Напомним, поддержка участников СВО и вопросы социальной поддержки граждан – ключевые направления Народной программы «Единой России». Партия утверждает, что наращивает усилия по всем приоритетным направлениям, в том числе в части поддержки ветеранов боевых действий.
На площадке приемных «Единая Россия» проводит тематические единые дни приема участников СВО и членов их семей, чтобы бойцы, их жены и матери могли обратиться за помощью.
