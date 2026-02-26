В России с 1 марта размер алиментов будут считать от средней зарплаты в регионе

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу важное изменение, касающееся расчёта алиментов при определении права на единое пособие. Отныне размер выплат будут исчислять не от минимального размера оплаты труда (МРОТ), а от средней зарплаты по региону — это затронет семьи, где родители договорились о выплатах без судебного решения, сообщили в пресс-службе Соцфонда России.

Ранее минимальная сумма алиментов, которая учитывалась в доход семьи, зависела от минимального размера оплаты труда. С 1 марта размер алиментов будет рассчитываться исходя из среднемесячной номинальной заработной платы в регионе проживания заявителя: 1/4 на одного ребенка, 1/3 на двух и 1/2 на трех и более детей.

При этом размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций по региону будет браться за год, предшествующий году обращения за единым пособием. Величина этого показателя определяется Росстатом. Таким образом, в 2026 году данный показатель будет рассчитываться исходя из итоговых данных за 2025 год, официально опубликованных Росстатом, если информация за 2025 год отсутствует, то в расчет будут браться официальные данные за 2024 год.

В случае, когда алименты установлены судом, в доход, как и раньше, будет учитываться фактически поступившая сумма, её можно указать при подаче заявления. Если решение суда было передано в службу судебных приставов, отделение СФР по области получит данные самостоятельно путем межведомственного взаимодействия.