Механизмы соцподдержки расширились в Псковской области для участников СВО

В региональное законодательство внесены уточнения, направленные на расширение механизмов социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции. Закон, разработанный региональным правительством, депутаты приняли на февральской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Так, в понятие «программа социальной адаптации» включены мероприятия по стимулированию индивидуальной предпринимательской деятельности для участников СВО. Кроме того, этой категорией дополнен круг получателей государственной социальной помощи.

 

В законе также предусмотрены дополнительные полномочия регионального правительства по установлению порядка оценки эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, предоставляемой исключительно за счёт средств областного бюджета.

