Псковский профсоюз провёл занятия по финансовой безопасности

В рамках 5-й Стратегической сессии профсоюзного актива состоялось обучающее занятие по теме «Финансовый контроль в профсоюзе». Спикером выступила главный бухгалтер Псковского областного совета профсоюзов Ольга Тимофеева. В ходе лекции слушатели разобрали ключевые аспекты управления профсоюзными финансами, механизмы внутреннего аудита и последние изменения в нормативно-правовой базе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Ольга Тимофеева подробно остановилась на типичных нарушениях и способах их предотвращения, а также ответила на вопросы участников сессии. Полученные знания помогут профсоюзным лидерам более эффективно и прозрачно распоряжаться средствами организаций.

В продолжение рабочей программы стратегической сессии состоялась лекция "Финансовая безопасность для всей семьи", которую представило Министерство финансов Псковской области.

Елена Анатольевна Яковлева заместитель министра Министерства финансов подробно рассказала о различных схемах, которыми пользуются мошенники для обмана псковичей и о том, как не стать жертвой преступников.

«Мошенники могут позвонить любому члену семьи - взрослому, ребёнку, пожилым родственникам. Каждый такой звонок несёт реальную угрозу для благополучия семьи», - напомнила Елена Яковлева.

Программу дня продолжила финансовая игра «Мой лучший бюджет», которую провела член Общественного совета при Министерстве финансов Псковской области Виктория Николаевна Гусарова.

Участники разбились на команды и попробовали в игровой форме стать финансово благополучно ячейкой общества.

«Второй день стратегической сессии профсоюзов дал участникам большой пласт серьёзной информации и задел для работы на будущее. Каждый председатель областной профсоюзной отраслевой организации, это, прежде всего, руководитель, в чьих руках находится судьба профсоюза. Теперь с новыми знаниями и навыками их работа станет ещё более эффективной», - отметил Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.