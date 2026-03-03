Три тревожные буквы

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ перешла в активную фазу. В феврале псковские школьники выбрали предметы для итоговой аттестации. И оставшиеся три месяца будут посвящены усиленной подготовке к экзаменам.

Какие дисциплины сейчас наиболее востребованы у выпускников? Выбирают они то, что проще сдавать, или то, что нужно для поступления в вуз? Так ли нужны дополнительные занятия с репетиторами или реально осилить подготовку к ЕГЭ и ОГЭ самостоятельно? На эти и другие вопросы Псковская Лента Новостей искала ответы у учащихся, их родителей и преподавателей.

В 2026 году для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники должны сдать два обязательных экзамена - русский язык и математику (базовую или профильную). Для поступления в вуз абитуриенту обычно нужны результаты минимум трех экзаменов ЕГЭ: обязательный русский язык и два экзамена по выбору, которые зависят от направления подготовки. Конкретный набор дисциплин определяет сам вуз.

Девятиклассники сдают сразу четыре предмета, два из которых – это обязательные дисциплины, а оставшиеся – по выбору. Профильные предметы школьник выбирает самостоятельно.

Вектор на естественно-научное

По информации Рособрнадзора, самыми популярными для сдачи на ЕГЭ в этом году оказались обществознание, информатика и биология. В первую пятерку вошли также физика и химия. Однако по сравнению с прошлым годом снизилось количество поданных заявлений на ЕГЭ по обществознанию - с 44.5% в 2025 до 39.7% в 2026. «После кампании ЕГЭ и появления статистики цифры будут более точные, но общие тенденции понятны: рост популярности естественно-научных предметов; существенное снижение популярности обществознания», - отметили в ведомстве.

А что в Псковской области?

«Сдаю на ЕГЭ физику, профильную математику, русский. На самом деле, я выбирал только один предмет - физику. В последние несколько лет активно участвовал во всех конкурсах и олимпиадах, связанных именно с физикой, и у меня есть БВИ (право на поступление без вступительных испытаний - прим.ред.) по физике в несколько вузов. А куда идти с физикой без профильной математики? В вузах таких направлений нет. Поэтому профмат добавился автоматически, собственно, как и русский язык»,- объяснил свой выбор псковский одиннадцатиклассник Артем В.

По словам школьника, в 9-м классе он писал ОГЭ по географии. «Выбирал по принципу "к чему легче подготовиться". А еще у нас была классная учительница по географии, поэтому мне в принципе нравится предмет», - пояснил он.

Одиннадцатиклассница Оля Н. планирует сдавать экзамены по профильной математике, обществознанию, географии и английскому языку. «Выбор основан на моей заинтересованности в двух направлениях - экономическом и экологическом. Не до конца определилась, поэтому расширенный набор. Готовлюсь самостоятельно», - рассказала школьница.

Другая ученица 11 класса София К. будет сдавать обязательные русский язык и математику, а по выбору - английский язык. «Выбирала по принципу: что нужно, если уже есть БВИ»,- сообщила девушка. В свою очередь, будучи девятиклассницей, она сдавала ОГЭ по английскому и обществознанию, потому что планировала потом выбрать эти предметы для ЕГЭ. «Другими словами, хотела устроить репетицию», - сказала София.

Девятиклассница Вера М. в восьмом классе посещала курсы «Код будущего» и хотела стать программистом. Поэтому в девятом классе вопроса с выбором не стояло - решила готовиться к ОГЭ по информатике. Также решила сдавать физику, потому что «вроде технарь».

«Для ОГЭ, помню, что взял самые простые предметы, поскольку было не очень важно, что я буду сдавать - дальше шел учиться в десятый класс. Выбрал информатику, потому что думал, что пойду на программиста, и географию, просто потому, что это легкий предмет. Готовился в школе, репетиторов никаких не нанимал. Для ЕГЭ в этом году выбрал биологию, поскольку хочу поступать в спортивный вуз», - рассказал одиннадцатиклассник Сергей С.

То есть, можно сделать выводы, что общероссийские тенденции в плане популярных для сдачи ЕГЭ и ОГЭ дисциплин характерны и для нашего региона. А дети осознанно относятся к выбору предметов для итоговой аттестации. Многие еще в девятом классе задумываются о будущей профессии.

Деньги отдаем не зря

Подготовка к ЕГЭ в выпускном классе у многих является затратной статьей в семейном бюджете. Согласно исследованию, в прошлом году 60% родителей старшеклассников оплачивали такие дополнительные занятия. Но так ли они необходимы?

Многие родители уверены, что без помощи извне экзамен не сдашь. «Сын занимается с репетиторами. Стоит это немало. Но деньги отдаем не зря. Первые тесты, например, по математике, он писал на 75 баллов, а сейчас стабильно - выше 90», - рассказала мама псковского школьника Светлана В.

Родители студента одного из вузов Санкт-Петербурга Глеба М. оплатили сыну онлайн-курсы на одной из образовательных платформ. «Таких курсов достаточно много. Мы взяли только один - по обществознанию. Учитель постоянно болел, почему стала переживать и записала сына на эти курсы», - пояснила псковичка Елена М.

По ее словам, такая система обучения достаточно удобная: есть теоретическая часть, которая была доступна в любое время, и практическая, когда они что-то прорешивали в режиме онлайн. Каждый месяц проводились пробные ЕГЭ. «Мы знали расписание. Мне приходили отчеты о том, что у него, допустим, должок какой-то. Я понимала, куда он движется. И сын говорил, что ему интересно», - рассказала Елена.

Кроме того, на курсах разъясняли, как сдавать ЕГЭ, каким заданиям отдавать предпочтение, чтобы получишь больше баллов. «Плюс осуществлялось и «сопровождение родителей». То есть мне были объяснены правила поступления в вуз, на какие моменты обратить внимание при подаче документов, в какие сроки можно пересдать ЕГЭ, в каких случаях лучше пересдать, а в каких - «сидеть» на тех баллах, которые получил. Это было очень полезным.

Плюс у нас в пакете была возможность заказать информацию о вузах, куда мы хотим поступить. Мне не надо было искать в интернете, какой там проходной балл был в прошлом году, какие ЕГЭ надо сдавать на те направления, которые мы хотели выбрать. Это достаточно удобно», - заметила женщина

Для спокойствия родителей

Школьники тоже склоняются к тому, что помощники для подготовки к ЕГЭ нужны. «Мне точно нужен был наставник для подготовки к экзамену по русскому языку. Так как сам я не всегда понимаю, где эксперты могут поставить ловушку в заданиях. По другим предметам - исключительно для душевного спокойствия родителей. И чтобы заранее познакомиться с форматом экзамена», - говорит Артем В.

Старшеклассница Алена А. при подготовке к ОГЭ выбирала предметы методом «от противного». «Любимых предметов не было. Отмели все, которые точно не нравятся и соответственно остались те, к которым относимся нейтрально. Так как собиралась эти предметы сдавать и на ЕГЭ, с девятого класса занимаюсь по ним с репетиторами. С нынешним уровнем образования, укомплектованностью школ учителями и отсутствием преемственности школьной программы без репетиторов получить высокие баллы на ЕГЭ нереально», - считает девушка.

Сергей С. из 11 класса для подготовки к ЕГЭ по биологии взял курсы на одной из образовательных онлайн-платформ. «Из тех предметов, которые я выбрал, точно нужен помощник по биологии. Если хочешь претендовать на 70+ по профмату, то помощник тоже нужен, но у меня была цель 70 баллов ровно. Русский для меня в целом простой предмет, так что мне трудно сказать, нужен по нему репетитор или нет», - рассказал юноша.

А вот София С. из 11 класса считает, что по русскому языку точно нужна помощь специалиста - «очень много подводных камней». Поэтому девушка позаботилась о сложном экзамене заранее и сдала ЕГЭ по русскому еще в десятом классе. «Готовилась в онлайн-школе. К базовой математике там же готовилась, но это оказалось лишним. Школьных знаний достаточно. К английскому готовлюсь исключительно в школе с учителем», - пояснила она.

Впрочем, есть и те, кто считает, что уроков в школе достаточно для подготовки к ЕГЭ. Призер Всероссийской олимпиады по физике по физике Андрей З. выбрал для итоговой аттестации физику и информатику, готовится к ним в школе.

Шире школьной программы

В свою очередь учителя, в том числе и те, кто проводит дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, считают, что помощь при подготовке к экзаменам нужна.

«Чаще всего к репетиторам и обращаются за подготовкой к ОГЭ/ЕГЭ», - говорит выпускница ПсковГУ, учитель математики Ольга В.

По ее словам, проблема не в плохой подготовке в школах, а более обширная. «Начнем с того, что большая часть заданий экзамена не имеет отношения к курсу школьной программы (если мы рассматриваем, допустим, ЕГЭ профильного (углубленного) уровня или частично задания ОГЭ. Соответственно, в рамках школьной программы у учителей нет возможности затрагивать эти темы и готовить к ним. Проблема и в том, что учебная программа/учебники и часы, отводимые на темы, в каждой школе разные, отсюда и разный уровень школьной подготовки к экзаменам», - отметила она.

Кроме того, по словам Ольги, некоторые учителя, в силу того, что долгое время не работают с 9 и 11 классами, становятся далеки от реалий экзамена, а значит, не могут качественно готовить к экзамену. «В некоторых случаях, учителя в целом отказываются от подготовки детей к экзаменам, аргументируя тем, что "это все курс школьной программы, все по силам решить". Хотя в действительности это не всегда так. Поэтому детям нужна дополнительная помощь», - уверена она.

«Не будем упускать момент, что некоторые учащиеся не занимались должным образом по предмету до девятого класса, пропущены азы, а, значит, приходится «нагонять» упущенные темы и изучать новые, которые не рассматриваются в рамках школьного курса», - заметила учитель.

Поэтому «подготовиться к ОГЭ/ЕГЭ по предмету самостоятельно - проблематично»: «Если рассматривать экзамен в совокупности, то нужно понимать структуру экзамена (какие темы проходим, какая информация нужна, откуда эту информацию и задания брать). Без сторонней помощи ребята начинают хвататься за все подряд, подготовка становится хаотичной и не приносит должного результата. Если мы берём только часть с развернутым ответом - ту, что проверяет эксперт, а не компьютер, здесь ребенку нужно понимать тонкости оформления. Эти требования едины и прописаны в методических рекомендациях. Но будет ли ребенок самостоятельно разбираться в этом?»

По словам учителя, если задание не типично и его нет в методическом пособии, ребенку снова будет тяжело самостоятельно разобраться в этом. Помощь может понадобиться всем: и тем, кто желают сдать хотя бы удовлетворительно, и тем, кто претендует на высокий результат.

Что такое «хорошо»?

Кандидат исторических наук, преподаватель Академического курса подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию Максим Васильев считает, что самостоятельно подготовиться к ЕГЭ по истории и обществознанию - вполне возможно, но «если ученик мотивирован и способен к самодисциплине». При этом он обращает внимание на конечную цель - какого результата хочет добиться ученик.

«Важно ответить на вопрос, а что для нас значит «хорошо сдать экзамен». В вузах существуют различные проходные баллы на бюджет. С каждым годом экзамены ЕГЭ и критерии оценивания ответов усложняются. Самостоятельно готовящийся ученик может, конечно, сдать ЕГЭ, но результат, скорее всего, будет на уровне 70 - 78 балов. Современный экзамен содержит много нюансов, которые знает только специалист. Поэтому, если есть возможность готовиться к экзамену с профессиональным преподавателем, то лучше этой возможностью воспользоваться», - говорит он.

По словам Максима Васильева, профессиональный репетитор не только организовывает учебный процесс, но и прокладывает ученику маршрут индивидуальной подготовки, знакомит с алгоритмом выполнения задания и технологией оформления ответа, а эксперт по ЕГЭ может еще и рассказать о специфике работы предметной комиссии, проверяющей экзаменационные работы. Школьник этого всего самостоятельно узнать не может.

Кроме того, современные школьники в первую очередь обращаются к ресурсам Интернета, а там много неточной, а порой и ложной информации. «Очень часто блогосфера содержит откровенные фейки по теме заданий ЕГЭ, которые лишь запугивают и дезориентируют учеников. Мотивы этих блогеров понятны - привлечение внимания и увеличение подписчиков на свои каналы. В своей преподавательской деятельности я постоянно развенчиваю слухи, которые приносят из Интернета мои ученики», - отмечает он.

«В первую очередь помощь профессионального преподавателя необходима двум категориям учеников: самым слабым по уровню подготовки, которые упустили время учебы и не обладают нужным объемом базовых знаний. Тогда репетитор способен дать сжатый комплект необходимого материала. Вторая категория - это наиболее сильные ученики, которые претендуют на высокие баллы и престижные вузы России, без помощи эксперта поступить туда самостоятельно им будет крайне сложно», - заметил преподаватель.

Таким образом, стресс от предстоящих экзаменов напрямую зависит от амбиций учащегося (в хорошем смысле слова), уровня его знаний по предметам и выбранного вуза. Но в случае с итоговой аттестацией отчаиваться не стоит. ЕГЭ и ОГЭ всегда можно пересдать, получше подготовившись самому или прибегнув к помощи специалистов.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН