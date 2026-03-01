В Острове возложили цветы к бюстам погибших десантников 6-й роты

Память погибших десантников 6‑й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии почтили в Островском районе. Об этом сообщил глава района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров/ Telegram-канал

На ежегодный митинг и возложение цветов к бюстам трем островичам, погибших в составе легендарного воинского подразделения, собрались их родные и жители округа, ветераны и молодежь, военнослужащие Островского территориального гарнизона, представители органов власти.

«На подвиге гвардейцев-десантников воспитываются новые поколения защитников России. Их доблесть, мужество, верность долгу и присяге вызывает уважение, для Псковской земли парни были и остаются настоящими Героями нашего Отечества!» - подчеркнул Дмитрий Быстров.