 
Общество

В Острове возложили цветы к бюстам погибших десантников 6-й роты

0

Память погибших десантников 6‑й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии почтили в Островском районе. Об этом сообщил глава района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров/ Telegram-канал

На ежегодный митинг и возложение цветов к бюстам трем островичам, погибших в составе легендарного воинского подразделения, собрались их родные и жители округа, ветераны и молодежь, военнослужащие Островского территориального гарнизона, представители органов власти.

 

«На подвиге гвардейцев-десантников воспитываются новые поколения защитников России. Их доблесть, мужество, верность долгу и присяге вызывает уважение, для Псковской земли парни были и остаются настоящими Героями нашего Отечества!» - подчеркнул Дмитрий Быстров. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026