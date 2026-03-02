 
Общество

В Пскове запретили выход на лёд и усилили патрулирование прибрежных зон

Выход на лед в Пскове запрещён с 2 марта, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале. 

Фото: Борис Елкин / Telegram

«В связи с пришедшей в Псков оттепелью выход на лёд с сегодняшнего дня строго запрещён! Погода внесла коррективы в структуру льда. Даже там, где он ещё выглядит крепким, под воздействием плюсовых температур он теряет прочность, становится рыхлым и пористым. Добавьте к этому особенности наших рек и озер: течение, подземные ключи, остатки камыша и сваи – всё это делает ледяной покров неоднородным и коварным», - предупредил Борис Елкин. 

Управление городского хозяйства уже приступило к установке предупреждающих табличек в местах возможного выхода на лёд. Кроме того, совместно с народными дружинниками в городе усилили патрулирование прибрежных зон.

«Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Не сокращайте путь через реки, не выходите на лёд ради рыбалки или фото. Берегите себя и своих близких. Весна должна приносить радость, а не беду», - заключил Борис Елкин. 

Вспомнить об использовании реки Великой в качестве переправы предлагаем в нашем фоторепортаже. 

