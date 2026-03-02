 
Псковская область бьет рекорды по вторжению теплого атлантического воздуха

Мощное вторжение теплого атлантического воздуха в центральные и северо-западные области европейской территории России вызвало активный рост температурных показателей. Новые рекорды зафиксированы в Псковской, Смоленской, Калужской и Тульской областях, в частности, в Пушкинских Горах, Великих Луках, Смоленске, Туле, Калуге, Вязьме, Рославле, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Местами столбики поднялись до двузначных отметок. «Чемпионы» — Смоленск и Великие Луки, где воздух прогрелся до +11,6 градуса, превысив прежние достижения сразу на 6,5 и 2,9 градуса соответственно.

В Москве первый день марта стал самым теплым с начала года, на базовой метеостанции города ВДНХ температура поднялась до +4,9 градуса, пишет «Фонтанка». В подмосковной Коломне было +5,9 градуса. До субботы температура воздуха в столичном регионе по-прежнему будет положительной в дневные часы, а вот по ночам возможны заморозки.

