Т1: Бизнесу не нужно оценивать эффект от ИИ через быструю экономию

Эффект от внедрения искусственного интеллекта бизнес в полной мере сможет ощутить через два–три года, при этом оценка финансовой отдачи таких проектов отличается от традиционной. Об этом на форуме ВТБ «Россия зовёт!» в Санкт-Петербурге заявил заместитель руководителя направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) Сергей Карпович.
Выступая на сессии «Искусственный интеллект: технологии и будущее частных инвестиций» эксперт подчеркнул, что во многих организациях до сих пор доминирует устаревшая инвестиционная парадигма: ИИ рассматривают как инструмент сокращения издержек, причем мгновенного. Реальный же эффект носит отложенный характер и во многом связан с изменением самой операционной культуры.
При этом эксперт подчеркнул, что бизнесу важно смотреть не только на прямую экономию, но и на стоимость отказа от технологий ИИ.
По его словам, подобный подход особенно опасен в отраслях, где идет быстрая цифровая трансформация и усиливается конкуренция за клиента.
Он напомнил, что сегодня ИИ в финансах уже широко используется в кредитном скоринге, кибербезопасности и борьбе с мошенничеством, а также в персонализации сервисов и автоматизации бэк-офисных процессов.
Эксперт акцентировал внимание аудитории на различии в восприятии искусственного интеллекта руководителями и рядовыми сотрудниками. По его словам, опросы показывают, что топ-менеджмент существенно недооценивает фактический уровень использования ИИ в компаниях.
Карпович привел данные недавнего исследования: руководители полагают, что около 3% сотрудников их компаний применяют ИИ в работе. При этом реальный показатель ближе к 13%, то есть менеджмент в три раза недооценил масштаб применения технологий на рабочих местах.
Эксперт отметил, что по мере распространения доступных инструментов ИИ — от офисных ассистентов до специализированных аналитических сервисов — доля сотрудников, регулярно использующих ИИ в повседневной работе, будет расти, независимо от того, насколько формализована стратегия компании.