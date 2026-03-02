Осужденный попытался обмануть псковский суд фальшивыми чеками, чтобы выйти по УДО

Уголовное дело по факту вмешательства в правосудие со стороны осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии №4 города Себежа, возбуждено по постановлению псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Установлено, что мужчина, ранее неоднократно судимый за мошенничество, решил пойти на хитрость ради условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

Зная, что суд при решении этого вопроса учитывает возмещение ущерба потерпевшим, он задумал предоставить ложные сведения о погашении долга в размере 678 тысяч рублей.

Осужденный попросил мать перевести троим потерпевшим по 100 рублей, чтобы получить образцы настоящих чеков. Затем, через другого осужденного и его родственников на воле, он заказал подделку фиктивных квитанций об оплате полной суммы долга.

В декабре 2024 года подложные документы он направил судебным приставам, добившись прекращения исполнительных производств, а в январе 2025 года, вооружившись «липовыми» справками, он подал ходатайство об УДО в Псковский районный суд.

В суде правда вскрылась: потерпевшие реальных денег так и не получили. Исполнительные производства были возобновлены.

В связи с этим псковский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях вынес постановление и направил материалы в следственные органы, где в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 294 УК РФ (вмешательство в деятельность суда).

Теперь, вместо долгожданного УДО, мужчине грозит новое наказание до 2 лет лишения свободы. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль спецпрокурора.