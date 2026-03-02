 
Общество

Псковичи оказались в числе туристов, заблокированных в ОАЭ из-за военных действий

Жители Псковской области оказались в числе туристов, заблокированных в Объединенных Арабских Эмиратах из-за военных действий, сообщает ГТРК «Псков». 

В ночь на субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Из-за массовых взаимных ударов соседние страны в целях безопасности закрыли воздушное пространство, и многочисленные туристы не смогли вернуться домой.

По разным оценкам, в Арабских Эмиратах может находиться до 50 тысяч россиян. Сейчас решается вопрос об их возвращении. 

Ранее сообщалось, что уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд застряла в аэропорту Дубая после закрытия местными властями воздушного пространства из-за атак Ирана по военным базам США в ОАЭ. 

