Псковичи оказались в числе туристов, заблокированных в ОАЭ из-за военных действий

Жители Псковской области оказались в числе туристов, заблокированных в Объединенных Арабских Эмиратах из-за военных действий, сообщает ГТРК «Псков».

В ночь на субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Из-за массовых взаимных ударов соседние страны в целях безопасности закрыли воздушное пространство, и многочисленные туристы не смогли вернуться домой.

По разным оценкам, в Арабских Эмиратах может находиться до 50 тысяч россиян. Сейчас решается вопрос об их возвращении.

Ранее сообщалось, что уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд застряла в аэропорту Дубая после закрытия местными властями воздушного пространства из-за атак Ирана по военным базам США в ОАЭ.