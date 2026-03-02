Снег, гололедицу и до +5 градусов прогнозируют в Псковской области 3 марта

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 3 марта, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами прогнозируют небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Днем без существенных осадков, вечером местами пройдет небольшой снег. На дорогах в некоторых частях региона образуется гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -0 до -5 градусов, днем столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление низкое.