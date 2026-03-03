 
Общество

Ученые нашли способ повысить эффективность очистки почв от тяжелых металлов

0

Ученые из Южного федерального университета совместно с коллегами из Института генетики и экспериментальной биологии растений Академии наук Республики Узбекистан разработали материал для обезвреживания тяжелых металлов в почве. Модифицированный биоуголь с наночастицами железосодержащего металл-органического каркаса оказался в шесть раз эффективнее обычного и позволяет переводить кадмий, свинец, медь и цинк в безопасные формы. 

Новый сорбент получают из соломы пшеницы: биоуголь обрабатывают порошком железа и органической кислотой, формируя на его поверхности наночастицы. За счет этого площадь поверхности материала увеличивается в шесть раз, что повышает его способность связывать загрязнители. В испытаниях на загрязненном черноземе содержание подвижных форм кадмия снизилось на 24–32%, свинца — на 8–12%, меди и цинка — на 7–11%, пишут «Известия».

«Разработка позволит эффективно восстанавливать почвы промышленных зон, городских территорий и сельскохозяйственных угодий. В дальнейшем мы будем работать над тем, чтобы адаптировать технологию под разные типы почв — от черноземов до песчаных грунтов, а также под различные климатические условия», — рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории «Агробиотехнологии для повышения плодородия почв и качества сельскохозяйственной продукции» ЮФУ Татьяна Бауэр.
 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026