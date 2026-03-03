Ученые нашли способ повысить эффективность очистки почв от тяжелых металлов

Ученые из Южного федерального университета совместно с коллегами из Института генетики и экспериментальной биологии растений Академии наук Республики Узбекистан разработали материал для обезвреживания тяжелых металлов в почве. Модифицированный биоуголь с наночастицами железосодержащего металл-органического каркаса оказался в шесть раз эффективнее обычного и позволяет переводить кадмий, свинец, медь и цинк в безопасные формы.

Новый сорбент получают из соломы пшеницы: биоуголь обрабатывают порошком железа и органической кислотой, формируя на его поверхности наночастицы. За счет этого площадь поверхности материала увеличивается в шесть раз, что повышает его способность связывать загрязнители. В испытаниях на загрязненном черноземе содержание подвижных форм кадмия снизилось на 24–32%, свинца — на 8–12%, меди и цинка — на 7–11%, пишут «Известия».

«Разработка позволит эффективно восстанавливать почвы промышленных зон, городских территорий и сельскохозяйственных угодий. В дальнейшем мы будем работать над тем, чтобы адаптировать технологию под разные типы почв — от черноземов до песчаных грунтов, а также под различные климатические условия», — рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории «Агробиотехнологии для повышения плодородия почв и качества сельскохозяйственной продукции» ЮФУ Татьяна Бауэр.

