Назван регион, в котором установлен полувековой рекорд по снегу

Прошедшая зима в Нижегородской области поставила полувековой рекорд по снегу – его выпало вдовое больше обычного, сообщил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

«Зима была очень снежная, несколько рекордов точно было зимних поставлено по снегу. Я точно могу сказать, что по крайней мере полвека такой снежной зимы в Нижегородской области не наблюдалось. Сейчас на открытых пространствах, на лугах и полях, высота снега примерно 75-80 сантиметров, а в лесах – 90 сантиметров. Обычно к концу зимы бывает 40-50 сантиметров. То есть в этом году снега в два раза больше нормы», - рассказал ученый.

По его словам, «виновники» происходящего - глобальное потепление и циклоны.

«Очень много в эту зиму было циклонов балканских, со Средиземного моря. Они выходят с большим запасом влаги, поступают сюда, в центр Русской равнины, сталкиваются с более холодным воздухом - местным или сформировавшимся под действием скандинавских или сибирских антициклонов. И вот такое столкновение теплого, влажного воздуха с холодным воздухом приводило к таким обильным снегопадам», - сообщил фенолог.

Осадки в виде снега будут продолжаться и в марте, но не такие интенсивные, пишет РИА Новости.

«По температуре зимы ничего сверхъестественного не было. Декабрь у нас оказался теплее нормы. В январе-феврале в пределах нормы по температуре», - отметил Любов.