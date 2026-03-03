Назван регион, в котором установлен полувековой рекорд по снегу

Прошедшая зима в Нижегородской области поставила полувековой рекорд по снегу – его выпало вдовое больше обычного, сообщил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.
По его словам, «виновники» происходящего - глобальное потепление и циклоны.
«Очень много в эту зиму было циклонов балканских, со Средиземного моря. Они выходят с большим запасом влаги, поступают сюда, в центр Русской равнины, сталкиваются с более холодным воздухом - местным или сформировавшимся под действием скандинавских или сибирских антициклонов. И вот такое столкновение теплого, влажного воздуха с холодным воздухом приводило к таким обильным снегопадам», - сообщил фенолог.
Осадки в виде снега будут продолжаться и в марте, но не такие интенсивные, пишет РИА Новости.
«По температуре зимы ничего сверхъестественного не было. Декабрь у нас оказался теплее нормы. В январе-феврале в пределах нормы по температуре», - отметил Любов.