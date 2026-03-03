 
Общество

В новую Народную программу «Единой России» поступило 10 тысяч предложений

0

В новую Народную программу «Единой России», с которой партия пойдет на выборы в Государственную Думу, поступило десять тысяч предложений, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии 

«Большая часть поступивших инициатив относится к развитию России. 1,4 тысячи предложений связаны с улучшением демографической ситуацией в стране, поддержкой семей с детьми. Ещё по 1,4 тысячи – касаются повышения производительности труда и преодолению культурно-ценностного вызова. И по вопросам формирования технологического лидерства России – 1,3 тысячи предложений», – сказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Количество предложений из регионов растёт ежедневно.

«Это подтверждает общественный запрос на участие в работе над главным программным документом «Единой России». Люди всех возрастов хотят участвовать в построении будущего нашей страны», — заключил Владимир Якушев.

Все желающие также могут подать свои предложения в Народную программу. Сбор инициатив идёт на сайте «естьрезультат.рф».

