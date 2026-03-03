Набор открыток по мотивам выставки появился в псковском музее

В Псковском музее-заповеднике предлагают набор открыток по мотивам завершившейся выставки, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Полюбившаяся многим псковичам и гостям города выставка портретов из собрания музея "Не говори с тоской: их нет; но с благодарностью: были" завершила работу в Картинной галерее. Но не спешите сожалеть! На память о выставке вы можете приобрести открытки с изображениями портретов. В каждом наборе вас ждет 20 портретов, и за каждым скрывается своя история – ищите ее на оборотной стороне», - рассказали в музее.

Выставка завершила свою работу в конце зимы.