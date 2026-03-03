 
Общество

Набор открыток по мотивам выставки появился в псковском музее

0

В Псковском музее-заповеднике предлагают набор открыток по мотивам завершившейся выставки, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Полюбившаяся многим псковичам и гостям города выставка портретов из собрания музея "Не говори с тоской: их нет; но с благодарностью: были" завершила работу в Картинной галерее. Но не спешите сожалеть! На память о выставке вы можете приобрести открытки с изображениями портретов. В каждом наборе вас ждет 20 портретов, и за каждым скрывается своя история – ищите ее на оборотной стороне», - рассказали в музее.

 

Выставка завершила свою работу в конце зимы. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026