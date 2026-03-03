Запрет выхода на лед ввели в Невельском округе

Запрет выхода на лед начал действовать в Невельском муниципальном округе с сегодняшнего дня, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Олег Майоров.

Фото: Олег Майоров / Telegram

«Провел заседание КЧС и ПБ (Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - ред.), на котором рассмотрели два вопроса. Паводковая ситуация. В этом году выпало большое количество осадков, поэтому существует вероятность подъема воды и локальных подтоплений частных земельных участков. Подтопление объектов социальной инфраструктуры не прогнозируется», - сообщил Олег Майоров.

На данный момент основной задачей является слежка за изменениями ситуации. Для этого создана мониторинговая группа. Следующий вопрос, который глава округа обсудил с коллегами, - ледовая обстановка.

«Из-за установившихся положительных температур существенно ухудшилось состояние льда на наших водоемах. С сегодняшнего дня введен режим запрета выхода на лед. С надзорными органами обсудили порядок контроля за соблюдением установленных ограничений, профилактические мероприятия и оперативное реагирование на нарушения», - добавил Олег Майоров.

Напомним, также выходить на лед запретили в Пскове, Великих Луках, Псковском и Локнянском округах.