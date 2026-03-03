Выгодные месяцы для отпуска в 2026 году перечислил юрист

С приближением весны жители Северо-Западного федерального округа все чаще задумываются об отпуске. По данным опроса российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, май становится самым популярным месяцем для отдыха в этот период. При этом выгоднее всего в этом году уходить в отпуск в июле, апреле, сентябре, октябре и декабре.

По данным опроса, май выбрали 18% респондентов, апрель — 11%, март — 8%. Наиболее активно весенний отпуск рассматривают представители ИТ-сферы, управления персоналом и обучения, маркетинга и PR, а также юристы, специалисты сферы искусства и медиа и сотрудники домашнего и обслуживающего персонала. В отдельных весенних месяцах доля таких сотрудников достигает 20–28%.

В целом жители СЗФО чаще планируют отпуск летом: август указали 60% опрошенных, июль — 58%, июнь — 29%. Осенью предпочтения распределяются следующим образом: сентябрь выбирают 25% респондентов, октябрь — 14%, ноябрь — 8%.

Весна остается востребованным периодом во многом благодаря длинным праздничным выходным. В 2026 году дополнительные нерабочие дни приходятся на 7–9 марта, а также на 1–3 и 9–11 мая.

«В соответствии с Трудовым кодексом РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет не менее 28 календарных дней. Нерабочие праздничные дни в его продолжительность не включаются, что позволяет при грамотном планировании увеличить фактический период отдыха. При этом отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев, тогда как заработная плата — по количеству рабочих дней в месяце. С экономической точки зрения целесообразно учитывать производственный календарь: чем больше рабочих дней, тем выше потенциальная выгода», — поясняет юрист по трудовому праву hh.ru Александр Кузнецов.

Наиболее выгодными месяцами в 2026 году станут июль (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). К наименее выгодным относятся январь (15 рабочих дней), февраль и май (по 19 рабочих дней). В эти периоды сумма отпускных может быть ниже привычного уровня дохода.

По словам Александра Кузнецова, выходные дни включаются в отпуск и оплачиваются. Если в заявлении указаны только рабочие дни, суббота и воскресенье не будут учтены при расчете выплат. Кроме того, работодатель обязан уведомить сотрудника о начале отпуска не позднее чем за две недели и перечислить отпускные не позднее чем за три рабочих дня до его начала.