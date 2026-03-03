Выгодные месяцы для отпуска в 2026 году перечислил юрист

С приближением весны жители Северо-Западного федерального округа все чаще задумываются об отпуске. По данным опроса российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, май становится самым популярным месяцем для отдыха в этот период. При этом выгоднее всего в этом году уходить в отпуск в июле, апреле, сентябре, октябре и декабре.
По данным опроса, май выбрали 18% респондентов, апрель — 11%, март — 8%. Наиболее активно весенний отпуск рассматривают представители ИТ-сферы, управления персоналом и обучения, маркетинга и PR, а также юристы, специалисты сферы искусства и медиа и сотрудники домашнего и обслуживающего персонала. В отдельных весенних месяцах доля таких сотрудников достигает 20–28%.
В целом жители СЗФО чаще планируют отпуск летом: август указали 60% опрошенных, июль — 58%, июнь — 29%. Осенью предпочтения распределяются следующим образом: сентябрь выбирают 25% респондентов, октябрь — 14%, ноябрь — 8%.
Весна остается востребованным периодом во многом благодаря длинным праздничным выходным. В 2026 году дополнительные нерабочие дни приходятся на 7–9 марта, а также на 1–3 и 9–11 мая.
Наиболее выгодными месяцами в 2026 году станут июль (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). К наименее выгодным относятся январь (15 рабочих дней), февраль и май (по 19 рабочих дней). В эти периоды сумма отпускных может быть ниже привычного уровня дохода.
По словам Александра Кузнецова, выходные дни включаются в отпуск и оплачиваются. Если в заявлении указаны только рабочие дни, суббота и воскресенье не будут учтены при расчете выплат. Кроме того, работодатель обязан уведомить сотрудника о начале отпуска не позднее чем за две недели и перечислить отпускные не позднее чем за три рабочих дня до его начала.