«Дом Советов»: Андрей Козлов об итогах 2025 года и планах на текущий сезон в АПК

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Дом Советов». Гость студии - председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним итоги 2025 года, планы на текущий сезон в сфере агропромышленного комплекса и актуальные вопросы депутатской деятельности.

Успехи хозяйственников, несмотря на неблагоприятную погоду, выглядят внушительно: в 2025 году объём производства сельхозпродукции достиг 81,3 млрд рублей – это на 4 млрд больше, чем в 2024-м, и вдвое выше уровня 2018 года. Благодаря чему удалось сделать такой шаг вперед? Почему огурец стал ценовым рекордсменом в новом сезоне? Насколько сейчас востребована у инвесторов земля в нашем регионе? Есть ли у нас успехи с подготовкой кадров для сельхозотрасли? Каков предварительный прогноз на текущий сезон для аграриев?