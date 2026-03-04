Регулярно проверять состояние своего налогового счета через Личный кабинет советуют псковские налоговики

С ноября 2025 года налоговые органы применяется внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц, напомнили псковичам в УФНС России по Псковской области.

Специалисты региональной налоговой службы рекомендуют: чтобы избежать неожиданного списания средств, стоит придерживаться нескольких простых правил: своевременно уплачивать все налоги и следить за уведомлениями в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» и на Госуслугах; регулярно проверять состояние своего Единого налогового счета через Личный кабинет на сайте ФНС; не игнорировать официальные требования и решения от ФНС.

Платежная дисциплина налогоплательщиков - физических лиц, проживающих на территории Псковской области, улучшается, что свидетельствует о повышении уровня ответственности граждан перед государством.

Так, за 2025 год собираемость имущественных налогов составила 101,1%. Физическими лицами уплачено в бюджет более 1 млрд 257 млн рублей.

Однако, наряду с повышением платежной дисциплины отдельные налогоплательщики - физические лиц пока ещё имеют задолженность перед бюджетом по налоговым платежам.

Оплатив задолженность по налогам можно застраховать себя от негативных последствий и избежать: начисления излишних пеней; блокировки счетов; удержания долга из денежных средств, поступающих на счета; запретов на регистрационные действия; ареста имущества; влияния публичной информации об исполнительном производстве и наличия долга, в том числе на результаты рассмотрения заявки на предоставление заемных средств.



