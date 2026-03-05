День выключенных гаджетов отмечают 5 марта

Огромное число поборников внедрения в нашу повседневную жизнь современных технологий и гаджетов всё чаще встречаются с контраргументами тех, кто видит в этом процессе больше негативных последствий, чем плюсов. Даже среди первой группы всё большее число людей начинает осознавать, что процесс внедрения электроники и всевозможных гаджетов настолько глубоко проник в наш мир и изменил его, что сформировал зависимость от гаджетов у большинства пользователей.

Эти устройства (сотовые телефоны, планшеты, компьютеры, смартфоны…) если не лишили человека привычных и естественных радостей жизни, так серьёзно их сократили. А способность технических новинок, на первый взгляд, упростить процесс общения и сблизить людей оборачивается в действительности тем, что новые технологии приводят к оскудению процесса общения, а порой даже и к разобщению, пишет calend.ru.

Разговоры о проблемах, порождаемых засилием человеческой жизни гаджетами, ведутся давно. В США первые акции против этого сводились к идеям отказа от Интернета, отказа от использования персональных компьютеров, ноутбуков и планшетов, а также и мобильных телефонов (смартфонов). Осознание того, что это нереально, постепенно, привело к идее организации дней без использования гаджетов или Интернета и социальных сетей.

Так и появился отмечаемый ежегодно 5 марта День выключенных гаджетов. В США даже было выпущено специальное приложение, призванное напомнить владельцу электроники о необходимости отключить все гаджеты в конкретную дату на сутки.

Организаторы праздника и его сторонники предлагают не просто отключить свои гаджеты всем, кто готов присоединиться к празднованию. Они напоминают, что необходимо найти естественную альтернативу электронике: встретиться с друзьями, родными и близкими людьми, обсудить общие темы во время прогулки, перелистнуть страницы простой, а не электронной книги, освоить новый вид активного спорта, найти способ организовать свой досуг иначе, чем глядя в экран, насладиться живым общением, поиграть с детьми, сходить в бассейн, увидеть на лицах собеседников живые улыбки, почувствовать радость от рукопожатия при встрече и расставании и т.д.

Новый праздник находит всё больше сторонников и получает распространение во всём мире. Хочется верить, что если невозможен полный отказ от гаджетов, то возможен более осознанный подход к их использованию.