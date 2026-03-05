Юные экологи Псковской области могут выиграть путевку в «Артек»

Фонд имени В. И. Вернадского открывает новый сезон образовательного проекта «Школа "Эколидер"». В этом году к участию в программе приглашаются ребята, увлеченные естественными науками и экологией, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Главный приз для победителей конкурсного отбора — путевка в международный детский центр «Артек» на уникальную августовскую смену «Артек — быстрее, ярче, вместе», которая пройдет с 8 по 29 августа. Поездка станет не просто отдыхом, а настоящей образовательной экспедицией.

Команда фонда подготовила для финалистов захватывающий курс: «Естественнонаучная «Школа "Эколидер". Из прошлого в будущее». Участников ждет погружение в мир экологии, палеонтологии и геологии. Юные исследователи узнают, как история жизни на Земле, застывшая в окаменелостях, связана с современными экологическими вызовами, поймут механизмы влияния изменения климата на экосистемы и научатся смотреть на планету глазами настоящих ученых.

Чтобы получить путевку, необходимо пройти конкурсный маршрут.

Первый этап: возможность поделиться своей историей вдохновения. Участникам предлагается написать сочинение-рассуждение на тему: «Российский ученый (изобретатель, конструктор и т. п.), который меня вдохновляет». Речь может идти о выдающейся личности, связанной с развитием естественных наук или прикладным воплощением научных знаний в нашей стране.

Второй этап: участие в онлайн-вебинарах от экспертов Фонда им. В. И. Вернадского, где можно прокачать навыки публичных выступлений, научиться убедительно представлять свои идеи и основам лидерства.

Третий этап: создать вдохновляющий видеоролик на тему «Прошлое и будущее Земли — в наших руках!». В своей работе участникам предстоит рассказать о важности изучения естественных наук и поделиться видением своего пути в этой области.

Детальная информация о сроках проведения, условиях конкурса и положении размещена на официальном сайте Фонда им. В. И. Вернадского.