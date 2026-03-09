«Постскриптум»: «Депутатский светофор» и концессия как панацея от проблем ЖКХ 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

Война идет – туристы отдыхают: псковичи не торопятся возвращаться с Ближнего Востока

6 месяцев до выборов: время «Депутатского светофора» - кто в обойме, кто навылет?

Экзамен по истории как допуск к ОГЭ – очередная новация в образовании

Является ли передача коммунальных предприятий в частные руки через концессию - панацеей в решении проблем ЖКХ?

В политическом блоке наш обозреватель и главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко расскажет главные политические темы недели.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.