Ученый рассказал, когда Солнце завершит цикл активности

Солнце прошло пик 11-летнего цикла активности, и она идет на спад, фаза минимума наступит к 2030 году, что приведет к снижению числа магнитных бурь, заявил астрофизик, доктор физико-математических наук Сергей Язев.

Изображение создано нейросетью

Шесть мощных вспышек самого высокого класса Х произошли на Солнце в феврале текущего года, вызвав сильные магнитные бури. Благодаря тому, что мощные потоки заряженных частиц проникали глубже в атмосферу Земли, яркие северные сияния можно было видеть далеко за пределами обычных зон наблюдения. Однако, по данным астрофизиков, пик солнечной активности уже пройден и дальше она пойдет на спад.

«Сейчас 11-летний цикл солнечной активности идет на спад. Его пик был пройден в августе 2024 года. Число пятен на Солнце заметно уменьшается. В 2030-2031 году Солнце вступит в фазу минимума своей активности, которые характеризуются малым количеством пятен и вспышек. Соответственно и количество магнитных бурь сойдет к минимуму», - сказал ученый.

При этом он отметил, что негативное влияние магнитных бурь на здоровье человека в значительной степени преувеличено.

«Исследований на эту тему было много, но закономерности и взаимосвязи воздействия на живые организмы однозначно не доказаны. Точно известно, что во время магнитных бурь нарушается радиосвязь на коротких волнах и то, что на передачу радиосигнала на длинных волнах они оказывают значительно меньше влияния», - добавил астрофизик.

Прогнозы относительно времени возникновения магнитных бурь, по его словам, пока не очень точны, поскольку ученые в настоящее время не обладают достаточным количеством объективных данных о характеристиках конкретных облаков плазмы, которые выбрасывает Солнце в сторону нашей планеты.

Также ученый отметил, что влияние спада солнечной активности на климат гипотетически рассматривается, но подтверждений этому нет, пишет РИА Новости.

«Возможно, на тысячелетней шкале времени можно заметить такую связь, но для коротких периодов воздействие не просматривается. Если связь и есть, то более сложная и опосредованная. На сегодня состояние солнечной активности в метеопрогнозах не учитывается», - сказал астрофизик.