В трех соседних с Псковской областью регионах ночью сбивали БПЛА

В трех областях соседствующих с Псковской областью ночью сбивали беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны России.

Изображение сгенерировано ИИ

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 8 марта до 7.00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении:

Из них над соседними с Псковской областью региона восемь – над Новгородской области, четыре над Смоленской областью, один над Тверской областью

Также 54 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 47 – над территорией Республики Крым, 16 – над территорией Краснодарского края, 11 – над Калужской области, 5 – над территорией Белгородской области, четыре над акваторией Черного моря, три над Воронежской области и три над территорией Республики Адыгея, по два над территорией Ростовской области и над акваторией Азовского моря. По одному над территориями Астраханской, Волгоградской, Орловской областями

