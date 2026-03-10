 
Общество

На Солнце сформировалась новая корональная дыра

Новая корональная дыра начинает формироваться на Солнце, но до выходных никакого воздействия на Землю она не окажет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце более-менее сформировались очертания новой корональной дыры. Воздействие на Землю от неё ожидается начиная с субботы, 14 марта. До этого момента прогнозируется практически полный штиль», - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

10 марта, как ожидают учёные, геомагнитная обстановка будет спокойной, а вспышечная активность на Солнце - слабо повышенной, пишет РИА Новости.

«Космическая погода — на прежнем слабо возмущенном уровне без значимых изменений. Немного повысилась вспышечная активность. Около полуночи произошла вспышка уровня C7.8 — самая сильная с 25 февраля. Событие было локализовано на левом краю Солнца и при таком расположении не будет иметь геомагнитных последствий», - уточнили в Лаборатории.
Отмечается, что геомагнитные индексы Kp находятся в диапазоне 2-3, то есть слабо повышены. Вероятность геомагнитных возмущений, как рассказали учёные, во вторник составляет 20%, а слабых бурь - лишь 7%. Завтра и в 12 марта эти вероятности оцениваются в 10% и 3%.

