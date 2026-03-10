Псковичи на этой неделе смогут прийти на прием к двум депутатам Собрания

На этой неделе жители Псковской области могут обратиться на прием к депутатам областного Собрания от партии «Единая Россия» Владимиру Кузю и Виктору Антонову. Задать вопрос парламентариям можно как лично, так и по телефону по предварительной записи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

10 марта (во вторник) с 10:00 до 12:00 граждан примет Виктор Антонов, единый избирательный округ.

12 марта (в четверг) с 10:00 до 12:00 на вопросы избирателей ответит Владимир Кузь, округ №7 (Гдовский и Псковский муниципальные округа).

Приёмы проводятся в общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, дом 9. Телефон для записи: 8 (8112) 66-25-12.