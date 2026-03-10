«Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о «горячем» парламентском часе и других итогах сессии Собрания

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». Гость студии - председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов.

Ведущий Александр Савенко обсудит с ним ключевые решения февральской сессии регионального парламента, а также предваряющий ее парламентский час по вопросам теплоснабжения на территории Псковской области.

Начало программы в 12.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.