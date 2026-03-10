Росгвардия Псковской области изъяла у граждан 18 единиц оружия за неделю

21 проверку условий хранения оружия и патронов провели сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 2 по 8 марта. В результате мероприятий выявили три административных правонарушения и изъяли 18 единиц оружия у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В управлении Росгвардии напомнили, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии».

Оружие должно храниться в запирающемся на замок, исключающем доступ посторонних лиц металлическом шкафу или сейфе.