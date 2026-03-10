Доверие к Роспотребнадзору продолжает расти: псковичи жалуются на товары, связь и доставку

Жители Псковской области продолжают жаловаться на некачественные товары и задержки доставки через интернет. С какими жалобами чаще всего обращаются псковичи, рассказала начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по региону Ольга Кольцова в эфире радио ПЛН FM.

За прошедший год специалисты ведомства получили почти 1500 письменных обращений и провели порядка 2600 телефонных консультаций, сообщила гостья студии.

«Начнем с небольшой статистики: в прошлом году к нам поступило около 1500 письменных обращений по вопросам защиты прав потребителей. Это довольно много. Кроме того, мы провели порядка 2600 консультаций по телефону. Это те обращения, которые мы успели зафиксировать, но на самом деле их было больше. В целом доверие потребителей к Роспотребнадзору продолжает расти, и они обращаются к нам со своими проблемами и вопросами. С одной стороны, это радует. С другой стороны, хотелось бы, чтобы потребители были более грамотными и образованными, чтобы знали некоторые простые вещи самостоятельно. Мы стараемся следить за этой ситуацией и информировать их об этом», - поделилась она.

Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области также отметила, что самые популярные вопросы прошлого года касались маркетплейсов, то есть онлайн-торговли, интернет-магазинов и дистанционной торговли, особенно в контексте заказа мебели.

«Основные проблемы в этой сфере - покупка товаров ненадлежащего качества, когда потребитель не знает, как вернуть такой товар, не понимает сроки для удовлетворения требований, получает отказ и обращается за помощью, чтобы вернуть деньги от продавца. Также возникают вопросы по поводу покупки товаров надлежащего качества: какие можно вернуть, какие нельзя, какие сроки для возврата и нарушения этих сроков. Спектр проблем очень широкий. Бывают жизненно необходимые товары, которые потребители рассчитывают получить в определенный срок, а они, к сожалению, задерживаются или вовсе не приходят», - заметила гостья студии.

Ольга Кольцова подчеркнула, что второе место среди обращений занимают вопросы, касающиеся мобильной и интернет-связи. По её словам, ограничения по качеству сигнала вызвали значительное количество возмущений среди пользователей. «Было около 10% подобных обращений», - сказала начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области.

«Особенности года вносят свои коррективы, но вопросы дистанционной торговли остаются с 2020 года достаточно важными и постоянно растущими, то есть в этом секторе обращения прибавляются и прибавляются, не уходят», - подытожила гостья студии.

Всемирный день защиты прав потребителей в 2026 году пройдет под лозунгом «Безопасные товары — уверенные потребители» 15 марта.