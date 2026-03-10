Как ИИ и чат-боты имитируют эмпатию и создают «суррогат отношений», рассказал эксперт

Проблема «размывания человечности» началась не с появления чат-ботов и нейросетей. Процесс отучения людей выдерживать конфликты и вообще нормально переносить эмоциональное напряжение стартовал с тотального ухода в сеть во время пандемии. Об этом рассказала политолог, основатель «Наследия нации», руководителькомитета центра социальной архитектуры «Сфера» Елена Штульман.
Изображение сгенерировано нейросетью
Она также отметила, что на этом фоне появились чат-боты DeepSeek, ChatGPT, GigaChat, Gemini и Perplexity, которые в диалоге имитируют эмпатию, понимание, подстраиваются под эмоции.
По словам Елены Штульман, с этим фильтром ИИ превращается для многих пользователей в цифрового психолога, в собеседника, который не срывается, не кричит, не обижается, не хлопает дверью. Он безупречно вежлив.
Эксперт подчеркнула, что ИИ можно оскорблять, посылать «на три буквы,» а он максимум ответит: «мне жаль, что вы используете такую лексику». Он не скажет: «ты что вообще несёшь?» И это создаёт очень коварный эффект, когда человек привыкает к безусловно безопасному собеседнику, в лице «цифрового алгоритма» без разума и души, пишет RuNews24.ru.