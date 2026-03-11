Эксперт рассказал об условиях понижения ключевой ставки

Ключевая ставка может снизиться на 50 базисных пунктов, до 15%, по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ 20 марта, заявил директор департамента операций на финансовых рынках Максим Тимошенко информационному порталу РИАМО.

«В качестве базового сценария мы ожидаем снижение ставки на очередные 50 б.п. до 15,00%», - сказал он.

Кроме того, эксперт обращает внимание на технический, но важный нюанс: национальная валюта в текущий момент осталась без поддержки со стороны валютных операций в рамках бюджетного правила, пишет РИА Новости.

При этом, по словам эксперта, существует ряд факторов, способных повлиять на решение регулятора. Главным источником неопределенности выступает геополитическая ситуация, в частности эскалация конфликта на Ближнем Востоке, последствия которой для роста инфляции в РФ пока сложно прогнозировать.

«Этот факт, пусть и технический, но ведущий к ослаблению рубля, и, как следствие, роста инфляции, также может выступить в качестве аргумента не в пользу снижения ставки в марте», - отметил Тимошенко.

Эксперт также прокомментировал ситуацию на рынке кредитования и сбережений. Ставки по депозитам и кредитам уже скорректировались в сторону снижения. В случае дальнейшего уменьшения ключевой ставки они могут последовать за ней, хотя и с поправкой на конкурентную среду.