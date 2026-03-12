Возможность подать жалобу на коллекторов появилась на Госуслугах

Подать жалобу на неправомерные звонки и СМС кредитора или его представителя россияне и иностранные граждане теперь могут и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), говорится в сообщении пресс-службы Минцифры РФ.

«Заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 календарных дней», - сказано в сообщении министерства.

В нем уточняется, что подать жалобу на неправомерные действия кредитора или коллекторов может: должник, родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника, представитель должника по доверенности, человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника, пишет «Интерфакс».

Нарушением, напомнили в Минцифры, в частности, считается: разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления, звонки и сообщения в недопустимое время - с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные, частые звонки и сообщения.