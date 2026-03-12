 
Общество

Возможность подать жалобу на коллекторов появилась на Госуслугах

0

Подать жалобу на неправомерные звонки и СМС кредитора или его представителя россияне и иностранные граждане теперь могут и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), говорится в сообщении пресс-службы Минцифры РФ.

«Заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 календарных дней», - сказано в сообщении министерства.

В нем уточняется, что подать жалобу на неправомерные действия кредитора или коллекторов может: должник, родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника, представитель должника по доверенности, человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника, пишет «Интерфакс».

Нарушением, напомнили в Минцифры, в частности, считается: разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления, звонки и сообщения в недопустимое время - с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные, частые звонки и сообщения. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026