«Триумвират»: Рост цен и тарифов вместо предвыборных «пряников»?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Триумвират».
Темы, которые сегодня обсудят соведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко:
- Рост цен и тарифов вместо предвыборных «пряников»?
- Кейс с Telegram как friendly fire?
- Нужен ли Пскову сквер Породненных городов?
Об этом и не только - в 13.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.