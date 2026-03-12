«Триумвират»: Рост цен и тарифов вместо предвыборных «пряников»?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Триумвират».

Темы, которые сегодня обсудят соведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко:

Рост цен и тарифов вместо предвыборных «пряников»?

Кейс с Telegram как friendly fire?

Нужен ли Пскову сквер Породненных городов?

Об этом и не только - в 13.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.