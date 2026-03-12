 
Общество

«Триумвират»: Рост цен и тарифов вместо предвыборных «пряников»?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Триумвират».

Темы, которые сегодня обсудят соведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко:

  • Рост цен и тарифов вместо предвыборных «пряников»?
  • Кейс с Telegram как friendly fire?
  • Нужен ли Пскову сквер Породненных городов? 

Об этом и не только - в 13.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

