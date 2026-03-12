Школу в Локне планируют отремонтировать до конца года по нацпроекту

Начинается капитальный ремонт школы в Локне в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети», сообщил глава Локнянского округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Видео: Иван Белугин / «ВКонтакте»

«Это большой и важный шаг, который позволит создать современные и комфортные условия для обучения наших детей. Отдельно хочу поблагодарить всех, кто помог оперативно освободить школу от мебели. Вы действительно сработали как одна большая семья, и благодаря этому удалось без задержек приступить к следующему этапу. Теперь главная задача — постоянный контроль подрядчика по ходу ремонтных работ. Важно, чтобы всё было выполнено качественно и в установленные сроки», - сказал Иван Белугин.

Срок окончания ремонтных работ – 10 декабря.