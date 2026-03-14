Астроном рассказала о первом метеорном потоке весны

Первым метеорным потоком, который земляне смогут увидеть весной этого года, станут непредсказуемые Лириды, в этот раз в ночь пика 22 апреля ожидаются до 18 «падающих звезд» в час, хотя бывают и всплески по несколько сотен и даже тысяч болидов, рассказала астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

«Это первый весенний метеорный поток, который можно наблюдать. Он действует ежегодно с 15 по 26 апреля с максимумом 22 апреля», - сказала агентству Кошман.

Астроном отметила, что в этот раз ожидаются до 18 метеоров в час, однако интенсивность потока меняется из года в год: известны случаи, когда в пике можно было наблюдать сотни и даже тысячи «падающих звезд».

Из-за такой непредсказуемости Кошман назвала Лириды «строптивым» потоком. Всплески в наблюдаемом количестве метеоров, по ее словам, могут происходить не только от года к году, но и в течение одной ночи, пишет РИА Новости.

По данным научного сотрудника, такие изменения в активности потока объясняются тем, что его частицы неравномерно распределены вдоль эллиптической орбиты кометы C/1861 G1 Тэтчера. Когда Земля попадает в оставленный небесным телом пылевой шлейф, частички влетают в атмосферу и становятся метеорами, объяснила Кошман.

«Метеоры Лирид белые и достаточно быстрые. Их средняя скорость - 49 километров в секунду. Они не имеют заметных хвостов, однако характеризуются яркими вспышками-болидами», - уточнила астроном.

Кошман добавила, что Лириды обычно наблюдают в течение трех ночей вблизи пика, то есть на 21, 22 и 23 апреля. Лучше всего их смотреть ближе к полуночи и до рассвета.

Радиант потока, то есть такая точка, из которой земному наблюдателю кажется, что вылетают метеоры, лежит на границе созвездий Лира и Геркулес, но ближе к Лире, поделилась Кошман. Радиант Лирид достигает высоты над горизонтом, при которой можно наблюдать поток, после 22.30 по местному времени и виден всю ночь, обратила внимание астроном. Высоко над горизонтом он поднимается около 5.00 мск, поэтому наблюдения лучше всего проводить во второй половине ночи, под утро, заключила Кошман.