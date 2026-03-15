 
Общество

День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ отмечают сегодня в России

Каждый год в третье воскресенье марта в России свой профессиональный праздник - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства - отмечают люди, чья работа связана с различной сферой обслуживания, в том числе и работники ЖКХ.

В 2026 году День работника ЖКХ отмечают сегодня, 15 марта. У некоторых сотрудников это может быть не единственный праздник в году — в зависимости от профессии. Например, 22 декабря отдельно отмечается День энергетика.

Как сообщает РБК, у сферы обеспечения жилищно-коммунального хозяйства есть год рождения - 1649-й. Именно тогда царь Алексей Михайлович дал поручение о найме дворника для каждого двора, подписав указ «О градском благочинии».

Систематически эта сфера начала активно развиваться уже в ХХ веке, а в 1959 году первые этажи новостроек заняли специальные организации, в которые можно было обратиться за помощью сантехника, электрика и других специалистов. С тех пор и появились жилищно-эксплуатационные конторы, которые теперь знакомы каждому горожанину. Активная газификация домов, повсеместное проведение канализации и отопления требовали соответствующих специалистов на местах.

День работника жилищно-коммунального хозяйства начали отмечать в СССР в 1966 году, сначала за ним закрепили каждое четвертое воскресенье июля. Официально праздник зафиксировали в указе Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году. Через восемь лет День работника ЖКХ перенесли на каждое третье воскресенье марта.

К слову, тогда к специалистам сферы ЖКУ относили и работников торговли, и сотрудников сферы услуг вроде парикмахерских и обувных мастерских, но затем их разделили, оставив коммунальщикам их персональный праздник.

Праздник сотрудников коммунальной сферы услуг не имеет своих строгих многолетних традиций, но этот день будут отмечать в управляющих компаниях и сотрудничающих с ними организациях. Обычно в честь праздника награждают самых усердных сотрудников, дают премии и вручают благодарственные письма от руководства.
 

