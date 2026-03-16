Областная больница напоминает псковичам о важности прививок от кори, краснухи и паротита 

В современном мире, где информация распространяется мгновенно, люди часто сталкиваются с различными мнениями и страхами, касающимися здоровья. Однако, когда речь заходит о вакцинации, особенно против таких заболеваний, как корь, краснуха и эпидемический паротит, важно опираться на научные факты и рекомендации специалистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.

Корь - это высокозаразное вирусное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, энцефалит. До появления вакцины корь была одной из ведущих причин детской смертности во всем мире.

Краснуха (или немецкая корь). Хотя краснуха обычно протекает в легкой форме у детей, она представляет серьезную опасность для беременных женщин. Инфицирование во время беременности может привести к тяжелым врожденным порокам развития у плода, включая глухоту, слепоту, пороки сердца и умственную отсталость.

Эпидемический паротит - это вирусное заболевание, которое поражает слюнные железы, но может также вызывать осложнения, такие как менингит, панкреатит и, у мальчиков, бесплодие.