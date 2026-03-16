Стартовал третий модуль региональной кадровой программы «Герои земли Псковской»

Третий модуль региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» стартовал в Печорах в понедельник, 16 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: Правительство Псковской области

Он посвящен региональной специфике и смещен на практику работы в Псковской области. «Слушатели будут знакомиться с системой органов исполнительной власти как на региональном, так и на муниципальном уровне. Участники с самого первого модуля хотели больше узнать о регионе и получить практические навыки именно здесь. В третьем модуле они как раз получт ответы на свои вопросы. В основе обучения — практические кейсы, характерные именно для Псковской области», — рассказала директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Образовательный процесс построен на решении практических задач. Спикерами модуля выступят представители региональной власти.

Третий модуль включает очную часть продолжительностью десять дней, после которой участников ждет дистанционное обучение и стажировка с наставником. Полностью этап завершится к 1 июня.

Напомним, кадровая региональная программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников.

Кадровая программа «Герои земли Псковской» стартовала 23 февраля 2025 года как аналог федеральной программы «Время героев». Она ориентирована на участников и ветеранов специальной военной операции, стремящихся получить управленческие компетенции для последующей работы в органах государственной власти, местного самоуправления, а также в общественных и иных организациях региона.

Первый очный образовательный модуль был посвящен государственной политике и системе госуправления, в том числе взаимодействию органов местной и государственной власти. Второй - включал в себя темы, связанные с экономикой и финансами.