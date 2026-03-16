Акция «Загадки Тавриды» стартовала в Пскове в честь 12‑й годовщины воссоединения Крыма с Россией

В преддверии 12-й годовщины воссоединения Крыма с Россией в Пскове проходят праздничные и патриотические мероприятия. На улицах города прошла акция «Загадки Тавриды». Ее организовали и провели для жителей города активисты Центра подготовки волонтеров Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее:  Министерство молодежной политики Псковской области

Добровольцы в интерактивном формате напомнили горожанам об истории и достопримечательностях Крымского полуострова. Прохожим задавали вопросы о знаковых местах Тавриды, событиях Крымской весны и географических особенностях региона.

Кроме того, всем желающим волонтеры вручили ленточки в цветах российского триколора и памятные открытки. Акция вызвала живой отклик у псковичей разных возрастов, которые с интересом включались в викторину и с удовольствием принимали атрибутику праздника.

Отметим, что уличная викторина «Загадки Тавриды» стала частью комплекса патриотических мероприятий, организованных Министерством молодежной политики Псковской области в преддверии знаковой даты. Ранее в этот же день, 16 марта, для молодежи региона прошла массовая зарядка с участием олимпийских чемпионов.

Следующая акция «Загадки Тавриды» состоится 18 марта в 16:30 в сквере 60-летия Октября. Волонтеры вновь будут ждать всех желающих, чтобы вместе отметить День воссоединения Крыма с Россией.

