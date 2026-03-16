В Пушкиногорском округе начали весеннюю уборку проезжей части

Дорожники Пушкиногорского муниципального округа приступили к весенней уборке — расчистке проезжей части от песка и грязи. Об этом сообщила глава района Оксана Филиппова в своём Telegram‑канале.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

На рабочем совещании с руководителями дорожного и коммунального хозяйств, а также коллегами из администрации обсудили старт работ по очистке общественных пространств.

«Нынешний март очень быстро вступил в свои права, и на глазах тающий снег обнажает то, что ещё недавно было скрыто под снежным покровом: грязь, прошлогоднюю листву, мелкий мусор, — отметила Оксана Филиппова. — Приходит время весенней уборки!».

По словам главы района, хотя официальный месячник по благоустройству ещё не объявлен, работы уже начались: дорожники активно расчищают проезжую часть.

Также на совещании обсудили планы по проведению общерайонного весеннего субботника. В нём традиционно участвуют представители трудовых коллективов района и неравнодушные жители. Точную дату субботника сообщат дополнительно — она будет зависеть от погодных условий.

Оксана Филиппова обратилась к жителям и представителям организаций с призывом активно включиться в наведение порядка: «Дорогие друзья! Уважаемые собственники домовладений, руководители организаций и предприятий! Прошу вас активно включаться в проведение работ по наведению порядка на ваших личных участках, придомовых и подведомственных территориях и оказать содействие в уборке общественных пространств!»