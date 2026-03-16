 
Общество

В Пушкиногорском округе начали весеннюю уборку проезжей части

0

Дорожники Пушкиногорского муниципального округа приступили к весенней уборке — расчистке проезжей части от песка и грязи. Об этом сообщила глава района Оксана Филиппова в своём Telegram‑канале.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

На рабочем совещании с руководителями дорожного и коммунального хозяйств, а также коллегами из администрации обсудили старт работ по очистке общественных пространств.

«Нынешний март очень быстро вступил в свои права, и на глазах тающий снег обнажает то, что ещё недавно было скрыто под снежным покровом: грязь, прошлогоднюю листву, мелкий мусор, — отметила Оксана Филиппова. — Приходит время весенней уборки!».

По словам главы района, хотя официальный месячник по благоустройству ещё не объявлен, работы уже начались: дорожники активно расчищают проезжую часть.

Также на совещании обсудили планы по проведению общерайонного весеннего субботника. В нём традиционно участвуют представители трудовых коллективов района и неравнодушные жители. Точную дату субботника сообщат дополнительно — она будет зависеть от погодных условий.

Оксана Филиппова обратилась к жителям и представителям организаций с призывом активно включиться в наведение порядка: «Дорогие друзья! Уважаемые собственники домовладений, руководители организаций и предприятий! Прошу вас активно включаться в проведение работ по наведению порядка на ваших личных участках, придомовых и подведомственных территориях и оказать содействие в уборке общественных пространств!»

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026