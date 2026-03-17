Работа сделана на «5+»: пациентка поблагодарила великолукских врачей и медсестер

За качественный осмотр, консультацию и отношение к больным гинеколога поликлиники №1 филиала «Великолукский межрайонный», а также врачей и медсестер Центра здоровья поликлиники №1 города Великие Луки поблагодарила пациентка Г. Т. Иванова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.

«Была на приеме у врача Барановой Екатерины Дмитриевны – гинеколога поликлиники №1 филиала "Великолукский межрайонный" – 27 февраля 2026 года. Огромная ей благодарность за осмотр и консультацию. Работа сделана на "5+". Я была удивлена таким хорошим отношением к пациентам», - отметила она.

Также пациентка поблагодарила медицинский персонал Центра здоровья поликлиники №1: «Хочу выразить благодарность врачам и медсестрам Центра здоровья поликлиники №1 города Великие Луки Громовой Ирине Васильевне, Коровиной Ирине Юрьевне, Маркеловой Лейле Валерьевне. Я была удивлена таким отношением к пациентам. Все приветливы: и врач, и медсестры от Бога. Отношение к людям на высшем уровне. Всем спасибо, вы волшебники!»

Поликлиника №1 напоминает, что Екатерина Баранова проводит диспансеризацию репродуктивного здоровья. Записаться на прием можно через каналы: региональный чат-бот pskov_kvrachu_bot в мессенджере MAX, портал Госуслуг, сайт k-vrachu.pskov.ru, инфомат-киоск в холле учреждения или по телефону: 8 (81153) 7-88-99.

Центр здоровья поликлиники №1 предлагает комплексное обследование, включающее измерение роста и веса, биоимпедансометрию, неинвазивное исследование сердечно-сосудистой системы и спирометрию. Врачи проводят индивидуальные беседы по результатам обследования, дают рекомендации по питанию, физической активности и управлению стрессом. При необходимости пациенты могут получить направление к профильным специалистам для дальнейшей диагностики и лечения.