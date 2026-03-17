 
Общество

Работа сделана на «5+»: пациентка поблагодарила великолукских врачей и медсестер

0

За качественный осмотр, консультацию и отношение к больным гинеколога поликлиники №1 филиала «Великолукский межрайонный», а также врачей и медсестер Центра здоровья поликлиники №1 города Великие Луки поблагодарила пациентка Г. Т. Иванова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице. 

Изображение: Поликлиника №1 Великих Лук

«Была на приеме у врача Барановой Екатерины Дмитриевны – гинеколога поликлиники №1 филиала "Великолукский межрайонный" – 27 февраля 2026 года. Огромная ей благодарность за осмотр и консультацию. Работа сделана на "5+". Я была удивлена таким хорошим отношением к пациентам», - отметила она.

Также пациентка поблагодарила медицинский персонал Центра здоровья поликлиники №1: «Хочу выразить благодарность врачам и медсестрам Центра здоровья поликлиники №1 города Великие Луки Громовой Ирине Васильевне, Коровиной Ирине Юрьевне, Маркеловой Лейле Валерьевне. Я была удивлена таким отношением к пациентам. Все приветливы: и врач, и медсестры от Бога. Отношение к людям на высшем уровне. Всем спасибо, вы волшебники!»

Поликлиника №1 напоминает, что Екатерина Баранова проводит диспансеризацию репродуктивного здоровья. Записаться на прием можно через каналы: региональный чат-бот pskov_kvrachu_bot в мессенджере MAX, портал Госуслуг, сайт k-vrachu.pskov.ru, инфомат-киоск в холле учреждения или по телефону: 8 (81153) 7-88-99.

Центр здоровья поликлиники №1 предлагает комплексное обследование, включающее измерение роста и веса, биоимпедансометрию, неинвазивное исследование сердечно-сосудистой системы и спирометрию. Врачи проводят индивидуальные беседы по результатам обследования, дают рекомендации по питанию, физической активности и управлению стрессом. При необходимости пациенты могут получить направление к профильным специалистам для дальнейшей диагностики и лечения.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026