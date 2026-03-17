Ушла из жизни экс-замглавы Пустошкинского района Любовь Кошина

Ушла из жизни бывший заместитель главы Пустошкинского района по вопросам местного самоуправления Любовь Кошина, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пустошкинского муниципального округа.

Отмечается, что Любовь Кошина внесла значительный вклад в развитие местной власти и общественных организаций. Её карьера начиналась в 1970 году, когда она стала вторым секретарём Пустошкинского комитета ВЛКСМ. С марта 1978-го по октябрь 1992 года Любовь Кошина исполняла обязанности секретаря районного Совета народных депутатов и управляла делами исполкома.

Затем продолжила работу ведущим специалистом совета, а в 1993-м её назначили управляющей делами районной администрации. С 1997 по 1999 год занимала должность заместителя главы района по вопросам местного самоуправления и снова выполняла обязанности управляющей делами.